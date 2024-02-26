Пропавшую российскую школьницу нашли за тысячи километров от дома

Представитель Главного Управления МВД по Новосибирской области сообщила, что 15-летняя школьница, которая пропала 19 февраля в Новосибирске, была обнаружена в Московской области, и в настоящий момент решает вопрос о передаче ее родителям .
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