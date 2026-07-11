Российское высокоточное оружие гарантированно преодолевает западную ПВО

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Минобороны России заявило, что применение высокоточного оружия подтверждает его способность преодолевать любые системы противовоздушной и противоракетной обороны, поставленные Украине западными странами.
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