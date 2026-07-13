Атака на Подмосковье, горят украинские корабли, ВС РФ уничтожают вражеские АЗС

Главные новости СВО на утро 13 июля 2026 года. Врага атаковал Подмосковье В результате массированной атаки украинских дронов на Московскую область погибли три человека, ещё пятеро получили ранения различной степени тяжести.
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