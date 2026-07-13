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Атака на Подмосковье, горят украинские корабли, ВС РФ уничтожают вражеские АЗС

Атака на Подмосковье, горят украинские корабли, ВС РФ уничтожают вражеские АЗС

  Главные новости СВО на утро 13 июля 2026 года. Врага атаковал Подмосковье В результате массированной атаки украинских дронов на Московскую область погибли три человека, ещё пятеро получили ранения различной степени тяжести.

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