Хрупкое искусство: изысканная керамика Марты Пачон Родригез

Керамика — один из самых хрупких и утонченных видов изобразительного искусства. Марта Пачон Родригез (Martha Pachon Rodriguez) из Колумбии мастерски овладела им и создает удивительные изделия, состоящие из мелких остроконечных деталей, объединенных в потрясающие композиции.