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Этим летом запретили ночные купания возле Керчи

Этим летом запретили ночные купания возле Керчи

Обеспечивать соблюдение правил будут сотрудники войсковой части отдельно бригады Росгвардии. Перед началом курортного сезона – стартует 1 июня – керчан и гостей предупредили, что купаться возле Керчи можно лишь на официальных пляжах: «Городской пляж №1», «Московский».

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