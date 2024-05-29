Этим летом запретили ночные купания возле Керчи

Обеспечивать соблюдение правил будут сотрудники войсковой части отдельно бригады Росгвардии. Перед началом курортного сезона – стартует 1 июня – керчан и гостей предупредили, что купаться возле Керчи можно лишь на официальных пляжах: «Городской пляж №1», «Московский».
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