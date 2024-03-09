★ world pristav...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mark Kapustin
    Автор 👍О вечной зависти ...
  • Zoia Goldshtab
    А ведь точно подметил автор эту черту!!!!!!О вечной зависти ...
  • Галина 123
    Ну если это их национальная черта,  пусть себе завидуют, лишь бы к нам не лезли.О вечной зависти ...

Премьер Венгрии предрёк прекращение конфликтов на Украине и Ближнем Востоке в случае избрания президентом США Трампа

Премьер Венгрии предрёк прекращение конфликтов на Украине и Ближнем Востоке в случае избрания президентом США Трампа

Практически единственный здравомыслящий и прагматичный политик в западном пантеоне русофобов, умеющий словом и делом отстаивать свою независимую позицию вопреки диктату Вашингтона и Брюсселя, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что военные конфликты на Украине и Ближнем Востоке могут быть прекращены мирными договоренностями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх