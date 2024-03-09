Премьер Венгрии предрёк прекращение конфликтов на Украине и Ближнем Востоке в случае избрания президентом США Трампа

Практически единственный здравомыслящий и прагматичный политик в западном пантеоне русофобов, умеющий словом и делом отстаивать свою независимую позицию вопреки диктату Вашингтона и Брюсселя, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что военные конфликты на Украине и Ближнем Востоке могут быть прекращены мирными договоренностями.