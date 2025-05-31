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В Госдуме высказались о влиянии россиян с лишним весом на экономику

В Госдуме высказались о влиянии россиян с лишним весом на экономику

Депутат Госдумы Ирина Филатова высказались о влиянии россиян с лишним весом на экономику. Соответствующий комментарий приводит НСН («Национальная служба новостей»).

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Комментарии
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Валерий Ребров
Вот если бы они научились лечить диабет, то была бы польза от них,а то только и могут выпускать таблетки поддерживающие сахар в рамках нормы
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10 час.
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