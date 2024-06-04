Рок-группа «Чайф» выступит на фестивале «Динотерра» в Кузбассе

Организаторы научно-популярного фестиваля «Динотерра» озвучили второго звездного участника концерта.В пресс-службе правительства Кузбасса сообщили, что легендарные музыканты рок-группы «Чайф» подтвердили свое участие .
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