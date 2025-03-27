Джанабаева показала триумф ее 10-летнего сына от Меладзе

Певица поделилась радостной новостью из жизни школьника. Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе Социальные сетиВалерий Меладзе вывел на сцену своего 10-летнего сына Луку во время недавнего концерта в Испании.
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