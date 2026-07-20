AMD запустила свой первый ИИ-суперсервер Helios для Microsoft, Meta* и OpenAI

Стойка с ускорителями AMD должна стать конкурентом систем Nvidia Grace Blackwell и Vera Rubin, поставки клиентам начнутся уже в конце 2026 годаAMD представила Helios — свою первую полноразмерную стоечную систему для искусственного интеллекта, которая станет прямым конкурентом платформ Nvidia Grace Blackwell и Vera Rubin.