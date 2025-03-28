Молдавская культурная идентичность: фольклор и народная музыка

Традиционные песни являются неотъемлемой частью молдавской культурной идентичности. Люди из разных населенных пунктов, те, кто стремится сохранить национальное достояние, собрались в культурном центре в Кишиневе, чтобы возродить мелодии, передаваемые из поколения в поколение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии