Молдавская культурная идентичность: фольклор и народная музыка

Традиционные песни являются неотъемлемой частью молдавской культурной идентичности. Люди из разных населенных пунктов, те, кто стремится сохранить национальное достояние, собрались в культурном центре в Кишиневе, чтобы возродить мелодии, передаваемые из поколения в поколение.