Президент Индонезии нанесет визит в Китай

Пекин, 5 ноября /Синьхуа/ -- По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Индонезии Прабово Субианто будет находиться в Китае с государственным визитом с 8 по 10 ноября, сообщила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.