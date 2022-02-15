Член МОК: пока будет справедливо для всех не присуждать медали сборной России из-за Валиевой

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд, говоря о деле Камилы Валиевой, заявил, что организация пока не собирается присуждать медали сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпийских играх - 2022.
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд, говоря о деле Камилы Валиевой, заявил, что организация пока не собирается присуждать медали сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпийских играх - 2022.
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