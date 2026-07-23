Афиша Metro: что интересного происходит в Петербурге

Рассказываем, куда сходить, что посмотреть и послушать в Северной столице. Алёна Швец 23 июля (12+) Предоставлено организаторами Фото: Алёна Швец даст большой летний концерт под открытым небом в Санкт-Петербурге – на берегу Финского залива в пространстве "Муз Порт".