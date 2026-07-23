Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 982 подписчика

Афиша Metro: что интересного происходит в Петербурге

Афиша Metro: что интересного происходит в Петербурге

Рассказываем, куда сходить, что посмотреть и послушать в Северной столице. Алёна Швец 23 июля (12+)   Предоставлено организаторами Фото: Алёна Швец даст большой летний концерт под открытым небом в Санкт-Петербурге – на берегу Финского залива в пространстве "Муз Порт".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии