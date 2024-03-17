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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Уфы» Баклов готов принять гражданство Таджикистана: «Шансов попасть в сборную России мало. Когда ее вернут в международные соревнования, моя карьера уже закончится»

«Тут сошлось много факторов. Я думал об этом. Шансов попасть в сборную России ничтожно мало — нужно быть первым номером в клубе РПЛ, постоянно играть на высоком уровне, чтобы тебя видели.

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