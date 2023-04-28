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В Харьковской области точным ракетным ударом ВС России ликвидирован пункт дислокации ВСУ

В Харьковской области точным ракетным ударом ВС России ликвидирован пункт дислокации ВСУ

Бойцы армии России продолжают уничтожать украинских националистов на Купянском направлении.Стало известно о том, что военнослужащие ВС России нанесли точный ракетный удар по пункту временной дислокации украинских боевиков в Харьковской области.

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