Бойцы армии России продолжают уничтожать украинских националистов на Купянском направлении.Стало известно о том, что военнослужащие ВС России нанесли точный ракетный удар по пункту временной дислокации украинских боевиков в Харьковской области.
Бойцы армии России продолжают уничтожать украинских националистов на Купянском направлении.Стало известно о том, что военнослужащие ВС России нанесли точный ракетный удар по пункту временной дислокации украинских боевиков в Харьковской области.
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