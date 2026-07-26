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Кристаллические затравки подняли КПД перовскитных солнечных ячеек до 23%

Кристаллические затравки подняли КПД перовскитных солнечных ячеек до 23%

Перовскитные солнечные элементы — одна из самых обсуждаемых технологий возобновляемой энергетики. С 2009 года их КПД вырос с 3,8% до более чем 27% в лабораторных условиях — темп, которого кремний достигал 40 лет.

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