«Стараемся держать уровень, который позволит конкурировать на международной арене»

Белорусские спортсмены, так же как и наши, отстраненные от международных соревнований, поддерживают свой уровень, соревнуясь с российскими коллегами на главных внутренних турнирах — Кубке России и Кубке Содружества.
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