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"Хотят снять и заменить": конфликт Зеленского и Кличко дошёл до крайней точки

"Хотят снять и заменить": конфликт Зеленского и Кличко дошёл до крайней точки

Мэра Киева Виталия Кличко вызвали в Верховную раду на фоне критической ситуации с подготовкой столицы к отопительному сезону.

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