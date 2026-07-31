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Рванул из СССР в Европу и был поражен! Легенду Казани носили на руках, семью Столбуна удивляло отсутствие бандитов

Рванул из СССР в Европу и был поражен! Легенду Казани носили на руках, семью Столбуна удивляло отсутствие бандитов

Другой мир.Сергей Столбун — легенда казанского хоккея. Этому форварду принадлежит рекорд «Ак Барса» по сыгранным матчам (более 1000) и заброшенным шайбам (532).

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