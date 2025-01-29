Роман Абрамович: горечь утраты «Челси» и сомнения в новых владельцах

Русский бизнесмен Роман Абрамович испытывает разочарование из-за продажи «Челси» после санкций. Бывший игрок команды Джон Оби Микел рассказал о чувствах Абрамовича и скептицизме к новым владельцам из компании BlueCo.
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