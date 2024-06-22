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Барков о 3-3 в финале после 3-0: «У «Флориды» все в порядке. Да, у нас было 3 матчбола, но 7-й матч – мечта каждого игрока»

«Флорида» потерпела три поражения подряд в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3-3, 1:5 в шестой игре).

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