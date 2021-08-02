Из кумира в холопы: как соотечественники «отменяли» Шаляпина

Cancel culture расцвела буйным цветом на Западе. «Культура отмены» расцвела буйным цветом на Западе за относительно короткое время на наших глазах, чему способствовало развитие социальных сетей с их лидерами мнений, анонимностью и безнаказанностью.
Cancel culture расцвела буйным цветом на Западе. «Культура отмены» расцвела буйным цветом на Западе за относительно короткое время на наших глазах, чему способствовало развитие социальных сетей с их лидерами мнений, анонимностью и безнаказанностью.
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