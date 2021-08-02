Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эдуард Филиппов
    Сисястрой , - построит новый Уренгой !Масштабный уровен...
  • Вера Фатхутдинова (Григошина)
    Не у всех депутатов яхты, острова и самолёты. Надо поднажать.В Совфеде прокомм...
  • Борис Кокин
    А если на йух ещё и фонарь повесить то и ночью работать можно. Вот бля уроды.В Совфеде прокомм...

Из кумира в холопы: как соотечественники «отменяли» Шаляпина

Из кумира в холопы: как соотечественники «отменяли» Шаляпина

Cancel culture расцвела буйным цветом на Западе. «Культура отмены» расцвела буйным цветом на Западе за относительно короткое время на наших глазах, чему способствовало развитие социальных сетей с их лидерами мнений, анонимностью и безнаказанностью.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх