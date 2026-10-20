🦅На горе Чатыр-Даг прошла последняя в этом году подкормка краснокнижных грифов и сипов Грифы и сипы — падальщики, они поедают внутренние органы, не трогая кости и шкуру животного.
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