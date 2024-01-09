Гендиректор НРА дала прогноз по курсу доллара на 2024 год

Курс доллара вернется к диапазону в 85-90 рублей в начале 2024 года, если требования по обязательной продаже валютной выручки продлят до конца года, заявила в интервью «Известиям» гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева.