Для петербургских школьников провели патриотическую встречу в гимназии №586

Участник СВО рассказал о своем опыте службы В гимназии №586 в Санкт-Петербурге состоялась незабываемая патриотическая встреча, организованная командой «Молодёжки Народного фронта» и представителями хутора «Приморский».
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