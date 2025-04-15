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Петербургский дневник

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Для петербургских школьников провели патриотическую встречу в гимназии №586

Для петербургских школьников провели патриотическую встречу в гимназии №586

Участник СВО рассказал о своем опыте службы В гимназии №586 в Санкт-Петербурге состоялась незабываемая патриотическая встреча, организованная командой «Молодёжки Народного фронта» и представителями хутора «Приморский».

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