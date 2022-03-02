«Маккаби Тель-Авив» предложит контракт Хавьеру Паскуалю, если тот решит покинуть «Зенит»

«Маккаби Тель-Авив» предложит контракт главному тренеру «Зенита» Хавьеру Паскуалю, если тот решит покинуть петербургский клуб, сообщает израильское издание Israel Hayom.

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