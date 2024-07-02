Ветеринар Алешина: в жару необходимо пересмотреть график прогулок с собакой

Летом домашние животные подвержены риску солнечного и теплового удара. Чтобы этого избежать, в жару необходимо пересмотреть график прогулок с собакой, рассказала заведующая Кунцевской ветеринарной клиникой Елена Алешина в беседе с «Москвой 24».