Ветеринар Алешина: в жару необходимо пересмотреть график прогулок с собакой

Летом домашние животные подвержены риску солнечного и теплового удара. Чтобы этого избежать, в жару необходимо пересмотреть график прогулок с собакой, рассказала заведующая Кунцевской ветеринарной клиникой Елена Алешина в беседе с «Москвой 24».
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