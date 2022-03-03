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Тим о восстановлении после травмы: «Очень доволен своим прогрессом в последние несколько недель»

Чемпион US Open-2020 Доминик Тим рассказал, как идет восстановление после травмы запястья. Из-за нее австриец не играет с середины лета-2021.

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