Курс доллара поднялся до 93 рублей

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 93 рублей, это произошло впервые с 25 марта. По мнению зампреда Комитета Государственной думы по финансовому рынку Олега Савченко, на рынке — предсезонный всплеск активности, за которым и последовал рост курса американской валюты.