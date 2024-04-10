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Курс доллара поднялся до 93 рублей

Курс доллара поднялся до 93 рублей

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 93 рублей, это произошло впервые с 25 марта. По мнению зампреда Комитета Государственной думы по финансовому рынку Олега Савченко, на рынке — предсезонный всплеск активности, за которым и последовал рост курса американской валюты.

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