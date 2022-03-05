«Финны поддались панике. Им их правительство бросило фэйк о ситуации в России». Кожевников об отъезде легионеров

Александр Кожевников обвинил правительство Финляндии в отъезде легионеров из КХЛ. «Нынешний мир полон слухов, как сейчас модно говорить – фэйков, которые специально запускают в интернете.

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