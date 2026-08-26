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KKR приобретает ведущую японскую косметическую платформу Ci FLAVORS

KKR приобретает ведущую японскую косметическую платформу Ci FLAVORS

Глобальная инвестиционная фирма KKR и крупный потребительский фонд L Catterton объявили о подписании окончательного соглашения, согласно которому фонды под управлением KKR полностью приобретут японскую платформу косметических и лайфстайл-брендов Ci FLAVORS Co.

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