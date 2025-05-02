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  • Виктор Луговой
    Что-то в картинке не то... Когда у Третьяка был (по первости и очень недолго, а дальше только на тренировках) шлем JO...Ротенберг выложил...
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Джон Холлинджер: «Милуоки» нужно менять Янниса прямо сейчас, чтобы попасть в лотерею на драфте-25 и начать перестройку»

Самый очевидный кандидат – «Хьюстон». «Рокетс» могут предложить мини-Янниса в лице Амена Томпсона, соблазнительные пики драфта (лотерейный выбор «Финикса» в 2025-м без защиты, первые раунды от «Санс» в 2027 и 2029 годах, причем последний – лучший из пиков «Финикса» или «Далласа»), а также достаточно контрактов для баланса зарплат, чтобы принять 54,6 млн Адетокумбо и закрыть сделку.

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