Джон Холлинджер: «Милуоки» нужно менять Янниса прямо сейчас, чтобы попасть в лотерею на драфте-25 и начать перестройку»

Самый очевидный кандидат – «Хьюстон». «Рокетс» могут предложить мини-Янниса в лице Амена Томпсона, соблазнительные пики драфта (лотерейный выбор «Финикса» в 2025-м без защиты, первые раунды от «Санс» в 2027 и 2029 годах, причем последний – лучший из пиков «Финикса» или «Далласа»), а также достаточно контрактов для баланса зарплат, чтобы принять 54,6 млн Адетокумбо и закрыть сделку.