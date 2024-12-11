В Магадане в День Конституции полицейские провели занятия со школьниками

В Магадане в День Конституции полицейские провели тематические занятия с учащимися. В гостях у ребят из кадетского класса школы № 13 областного центра побывали заместитель начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Магаданской области Михаил Наумов, старший оперуполномоченный УНК УМВД Татьяна Черникова и представители ООДУУПиПДН Вероника Грибкова и Александра Фролова.