Пловчиха из Савёловского взяла бронзу на Спартакиаде в Екатеринбурге

На II Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов по плаванию воспитанница МКСШОР «Север» Вероника Пугачёва взяла бронзу.
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