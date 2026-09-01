Савёловский посад
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Савёловский посад

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Пловчиха из Савёловского взяла бронзу на Спартакиаде в Екатеринбурге

На II Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов по плаванию воспитанница МКСШОР «Север» Вероника Пугачёва взяла бронзу.

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