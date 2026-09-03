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Военное обозрение

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Что меняет Святогорск на северном фланге Славянско-Краматорской агломерации

Что меняет Святогорск на северном фланге Славянско-Краматорской агломерации

Святогорск расширяет возможности ВС РФ на северном фланге славянско-краматорского направления, но город, станция, лес и переправы остаются разными военными задачами.

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