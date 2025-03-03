Рейтинг WTA. Мирра Андреева выпала из топ-10, Наварро стала №8

Чемпионка Мериды Эмма Наварро поднялась на две позиции и стала №8. PIF WTA Rankings Положение на 3 марта 2025 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 9076 2 (2) Ига Швентек (Польша) 7985 3 (3) Коко Гауфф (США) 6333 4 (4) Джессика Пегула (США) 5251 5 (5) Мэдисон Киз (США) 4679 6 (6) Жасмин Паолини (Италия) 4518 7 (7) Елена Рыбакина (Казахстан) 4328 8 (10) Эмма Наварро (США) 4009 9 (8) Циньвэнь Чжэн (Китай) 3780 10 (11) Паула Бадоса (Испания) 3746 11 (9) Мирра Андреева (Россия) 3720 12 (12) Дарья Касаткина (Россия) 3116 13 (13) Диана Шнайдер (Россия) 2908 19 (21) Екатерина Александрова (Россия) 2158 24 (19) Марта Костюк (Украина) 1955 25 (25) Людмила Самсонова (Россия) 1945 33 (35) Анна Калинская (Россия) 1634 34 (35) Анастасия Потапова (Россия) 1564 38 (26) Кэти Болтер (Великобритания) 1421 40 (38) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1348 51 (50) Вероника Кудерметова (Россия) 1161 60 (60) Полина Кудерметова (Россия) 1004 68 (51) Юань Юэ (Китай) 950 75 (73) Камилла Рахимова (Россия) 907 80 (133) Эмильяна Аранго (Колумбия) 907 82 (74) Анна Блинкова (Россия) 862 85 (103) Майя Джойнт (Австралия) 839 93 (91) Эрика Андреева (Россия) 775 94 (111) Айла Томлянович (Австралия) 764 .
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