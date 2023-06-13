Украина подставила своих польских союзников

Фото: Beata Zawrzel/ReutersТекст: Станислав Лещенко «Техническое» зерно Украины провоцирует в Польше политический кризис В понедельник, 5 июня, истекает срок введенных Еврокомиссией ограничений на ввоз украинского зерна в страны Восточной Европы.