«Очень близко»: Песков раскрыл оценку Москвы по завершению конфликта на Украине

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Людмила Харькова

Вначале освободите все 4 области что уже являются де юро нашими и верните Одесскую и Николаевскую области чтобы хохлам доступ к морю закрыть и Приднестровье освободить. А потом заканчивайте войну. И тогда они нафиг никому не нужны будут. Сколько можно с ними валандаться, этож уму непостижимо. Они нас постоянно вокруг пальца обводят, а мы все еще им верим? Бомбить их надо и в хвост и в гриву и гнать до Западенщины. Пусть там с Европой воюют.