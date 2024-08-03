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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шкафчик Кобе Брайанта с домашней арены «Лейкерс» продан за рекордные 2,9 млн долларов

Шкафчик Кобе Брайанта с домашней арены «Лейкерс» продан за рекордные 2,9 млн долларов

Шкафчик, который прославленный защитник «Лейкерс» использовал на арене «Стэйплс центр» с 2003 года до финального в карьере сезона-15/16 был продан на аукционе за 2,9 миллиона долларов.

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