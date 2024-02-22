Минэкономразвития: военным разрешат заселяться в гостиницы по военному билету

Министерство экономического развития готовит проект постановления правительства о включении военных билетов и удостоверений личности военнослужащих в список документов, необходимых для заселения в гостиницы.
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