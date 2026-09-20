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I Looked At The GOLD Chart For Next Week... It’s Insane.

I Looked At The GOLD Chart For Next Week... It’s Insane.

I Looked At The GOLD Chart For Next Week. It’s Insane. Gold Futures (Oct 2026) COMEX:GCV2026 Thekaytrader In this upcoming week's gold weekly analysis, we break down the critical institutional order flow shifts on XAUUSD that most retail traders completely miss.

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