Кандидат в вице-президенты США: Камала Харрис не сможет «противостоять» Путину

Вэнс отметил, что если Харрис не способна отвечать на вопросы прессы, она явно не сможет должным образом противостоять ведущим мировым лидерам.
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