Поговорили в эфире насчёт Олимпиады-24...

Поговорили в субботнем эфире насчёт Олимпиады-24, которая через год состоится в Париже. Ставшая обычной за последние несколько лет тема участия или неучастия там российских спортсменов, которых американцы и вся свора их прихлебателей из МОК и международных спортивных федераций травит и продолжает травить, сначала под предлогом допинга (сегодня яснее ясного, что там была проделана и остаётся на плаву такая же грязная и подлая афера, как и во всех прочих сферах нашего общения с западным миром, от экономики и безопасности до культуры и русского языка), а теперь и в качестве "страны-агрессора".