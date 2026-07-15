8 из 10 полисов ОСАГО в РФ теперь оформляются онлайн

Россияне массово переходят на электронное ОСАГО: итоги первого полугодия 2026 года. Российский рынок обязательного страхования автогражданской ответственности демонстрирует стремительный переход в «цифру».
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