ЦМАКП ухудшил прогноз по росту ВВП России на 2025 год

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовали мартовский вариант макроэкономического прогноза на 2025-2028 годы, в котором вновь ухудшили прогноз по росту ВВП на 2025 год, но улучшили свои ожидания по инфляции.