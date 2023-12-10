Песков высказался о сопровождении борта Путина Су-35 в ходе визита в ОАЭ

Сопровождение самолета президента России Владимира Путина истребителями Су-35 в ходе его визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию позволило продемонстрировать новую российскую технику, которую «знают и любят» в регионе.