Песков высказался о сопровождении борта Путина Су-35 в ходе визита в ОАЭ

Сопровождение самолета президента России Владимира Путина истребителями Су-35 в ходе его визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию позволило продемонстрировать новую российскую технику, которую «знают и любят» в регионе.
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