Эстония передаст Украине энергоблок Ауверской электростанции

Власти Эстонии решили передать Украине энергоблок с Ауверской электростанции. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цханкой в Киеве.
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