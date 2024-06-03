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Эстония передаст Украине энергоблок Ауверской электростанции

Эстония передаст Украине энергоблок Ауверской электростанции

Власти Эстонии решили передать Украине энергоблок с Ауверской электростанции. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цханкой в Киеве.

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