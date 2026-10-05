Уроки французской демократии

Непреходящие уроки демократии из Франции.Увидел мирного протестующего - пальни ему в лицо. Только так и настанет царство свободы.
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