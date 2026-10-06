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Царьград

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Житель Сызрани лишился Toyota Corolla за пьяную езду

Житель Сызрани лишился Toyota Corolla за пьяную езду

В Сызрани 50-летний водитель, ранее уже наказанный за пьяную езду, отказался от медосвидетельствования после остановки на улице Лазо и по решению суда лишился Toyota Corolla, а также получил штраф 200 тысяч рублей и запрет на управление транспортом на 1 год 8 месяцев.

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