Житель Сызрани лишился Toyota Corolla за пьяную езду

В Сызрани 50-летний водитель, ранее уже наказанный за пьяную езду, отказался от медосвидетельствования после остановки на улице Лазо и по решению суда лишился Toyota Corolla, а также получил штраф 200 тысяч рублей и запрет на управление транспортом на 1 год 8 месяцев.
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